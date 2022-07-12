Германия

Челсі, в свою чергу, поки сконцентрував зусилля на підписанні Аке та оцінює можливості трансферу Кулібалі.

Напередодні мюнхенська Баварія включилася у гонку за центральним захисником туринського Ювентуса Маттейсом де Лігтом.

Чинний чемпіон Німеччини запропонував за 22-річного нідерландця 60 мільйонів євро, проте, як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, ця сума не влаштувала керівництво "старої синьйори".

За інформацією джерела, Баварія готує нову покращену пропозицію Ювентусу щодо де Лігта, з яким, як стверджується, "червоні" вже погодили умови особистого контракту.

Щодо лондонського Челсі, про предметний інтерес якого до захисника Ювентуса повідомлялося раніше, то наразі "сині" працюють над трансфером Натана Аке з Манчестер Сіті та постійно контактують з агентом Каліду Кулібалі з Наполі.