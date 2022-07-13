Германия

Трансфер нідерландця виглядає вирішеним питанням.

Уже майже ні в кого не викликає сумнівів факт продажу туринським Ювентусом центрального захисника Маттейса де Лігта під час поточного трансферного вікна, а також існує достатньо підстав для того, аби вважати мюнхенську Баварію головним претендентом на його придбання вже найближчим часом.

Такий висновок можна було зробити на тлі заяви головного тренера "зебр" Массіміліано Аллегрі щодо можливого відходу 22-річного футболіста, а також погодження умов майбутньої угоди між нідерландцем та німецьким чемпіоном.

Згодом, німецька преса повідомила про те, що задля укладання необхідних домовленостей де Лігту довелось трохи вгамувати власні запити щодо заробітної платні, відмовившись від 10 млн євро, які він отримував під час виступів у Ювентусі.

Баварія не мала можливості виплачувати йому таку суму грошей через суттєві відмінності в податковій системі Італії та Німеччини.

У цьому сезоні Маттейс забив тричі та віддав один гольовий пас у 42 матчах.