Германия

Форвард залишиться грати у Мюнхені.

Нападник мюнхенської Баварії Серж Гнабрі має всі шанси залишитись у своєму поточному клубі.

Футболіст готовий підписати довгострокову угоду із "Рекордмайстер", повідомляє Девід Орнштейн.

На Гнабрі довгий час претендував Челсі, але зрештою футболіст вирішив, що для його кар'єри кращим вибором буде залишитись саме у Німеччині

Минулого сезону Гнабрі провів 45 ігор у всіх турнірах за Баварію: на його рахунку 17 голів та 10 результативних передач.

Раніше три представники АПЛ виявляли інтерес до нападника.