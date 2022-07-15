Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнарбі вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом, про що стало відомо раніше.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 27-річний німець підпише з "червоними" новий контракт, який буде розрахований до літа 2026 року.

Агенти Гнабрі зіграли ключову роль у цій угоді, а варіанти з Арсеналом та Манчестер Сіті ніколи не були реальними.

Минулого сезону Гнабрі провів 45 ігор у всіх турнірах за Баварію: на його рахунку 17 голів та 10 результативних передач.