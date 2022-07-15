Германия

Німецький вінгер продовжить виступи за мюнхенський гранд.

Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнарбі вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом, про що стало відомо раніше.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 27-річний німець підпише з "червоними" новий контракт, який буде розрахований до літа 2026 року.

Агенти Гнабрі зіграли ключову роль у цій угоді, а варіанти з Арсеналом та Манчестер Сіті ніколи не були реальними.

Минулого сезону Гнабрі провів 45 ігор у всіх турнірах за Баварію: на його рахунку 17 голів та 10 результативних передач.