Німецький вінгер продовжить виступи за мюнхенський гранд.
Серж Гнабрі, getty images
15 липня 2022, 16:39
Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнарбі вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом, про що стало відомо раніше.
Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, 27-річний німець підпише з "червоними" новий контракт, який буде розрахований до літа 2026 року.
Агенти Гнабрі зіграли ключову роль у цій угоді, а варіанти з Арсеналом та Манчестер Сіті ніколи не були реальними.
Минулого сезону Гнабрі провів 45 ігор у всіх турнірах за Баварію: на його рахунку 17 голів та 10 результативних передач.