Германия

Французький форвард висловився про продовження контракту із "биками".

Напередодні РБ Лейпциг оголосив про продовження контракту зі своїм лідером Крістофером Нкунку до літа 2026 року.

24-річний француз поділився емоціями від підписання нової угоди з "биками".

"Рішення продовжити контракт із Лейпцигом було для мене очевидним. Почуваюся в цьому місті та клубі як удома. Досі не вважаю свою роботу тут закінченою. Отже, не думаю про те, щоб залишити клуб наступного року.

Ми справді добре виступили як команда минулого сезону, але це ще не все. Хочу продовжити успіх з РБ Лейпцигтть.

Мої цифри минулого сезону мають видатний вигляд, проте це все командна гра. Хлопці мені дуже допомогли. Без них не зміг би забити ні гола, ні віддати результативної передачі", — цитує слова Нкунку прес-служба Лейпцига.

На рахунку Нкунку 34 матчі в сезоні-2021/22 Бундесліги, в яких забив 20 голів та зробив 13 результативних передач.