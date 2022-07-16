Нова угода німецького вінгера з "червоними" діятиме до літа 2026 року.
Серж Гнабрі, fcbayern.com
16 липня 2022, 16:39
Нападник мюнхенської Баварії Серж Гнабрі вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом, незважаючи на минулі розбіжності у переговорному процесі.
Як повідомляє офіційний сайт "червоних", 27-річний німець підписав із чинним чемпіоном Німеччини новий контракт, який буде розрахований до літа 2026 року.
Минула угода Гнабрі з Баварією закінчувалась в кінці сезону-2022/23. Фінансові деталі угоди не уточнюються.
Минулого сезону Серж Гнабрі провів 45 ігор у всіх турнірах за Баварію: на його рахунку 17 голів та 10 результативних передач.