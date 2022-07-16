Германия

Нова угода німецького вінгера з "червоними" діятиме до літа 2026 року.

Нападник мюнхенської Баварії Серж Гнабрі вирішив пов'язати майбутнє зі своїм нинішнім клубом, незважаючи на минулі розбіжності у переговорному процесі.

Як повідомляє офіційний сайт "червоних", 27-річний німець підписав із чинним чемпіоном Німеччини новий контракт, який буде розрахований до літа 2026 року.

Минула угода Гнабрі з Баварією закінчувалась в кінці сезону-2022/23. Фінансові деталі угоди не уточнюються.

🗣️ @SergeGnabry: "Ich will mit dem Verein wieder alles gewinnen, wie vor zwei Jahren und dieses Gefühl auch wieder zurückholen und – das auch hier erleben.



Und nicht woanders." ❤️🤍#Gnabry2026 #MiaSanMia #FCBayern pic.twitter.com/yzJnteGzsR — FC Bayern München (@FCBayern) July 16, 2022

Минулого сезону Серж Гнабрі провів 45 ігор у всіх турнірах за Баварію: на його рахунку 17 голів та 10 результативних передач.