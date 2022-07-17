Германия

"Ротен" хочуть придбати лівого фулбека "селян".

Баварія цікавиться Давидом Раумом, повідомляє Kicker.

За 24-річного футболіста мюнхенський клуб готовий запропонувати 30-40 мільйонів євро.

Крім того, Гоффенгайм цікавиться захисником Баварії Крісом Річардсом, який відіграв сезон на правах оренди за "селян".

Не виключено, що сторони можуть провести обмін, але Баварія має доплатити Гоффенгайму.

Зазначимо, що також інтерес до Рауму виявляє Боруссія Дортмунд, Вест Гем та Ньюкасл.