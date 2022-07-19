Німеччина

Мюнхенський клуб має намір придбати хавбека Лейпцига.

Після того, як Баварія завершить трансфер Маттейса де Лігта, клуб має намір придбати Конрада Лаймера, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, "ротен" впевнені, що їм вдасться отримати австриця. Особистий контракт із футболістом уже погоджений.

Зазначимо, що угода Лаймера з Лейпцигом розрахована до літа 2023 року.

Минулого сезону Лаймер провів 42 гри у всіх турнірах: на його рахунку 5 голів та 6 результативних передач.