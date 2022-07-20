Німеччина

Клуб бажає позбавитись цілого ряду виконавців.

Мюнхенська Баварія вслід за Робертом Левандовські може продати ще п'ятьох футболістів в літнє трансферне вікно.

Клуб визначив тих виконавців, які мало грають, та не входять у плани головного тренера Юліана Нагельсманна.

У списку на продаж опинились: Марсель Забітцер, Джошуа Зіркзеє, Кріс Річардс, Буна Сарр та один із захисників. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

Через приход до Баварії Маттейса де Лігта, вони можуть позбутись або Бенжамена Павара, або Тангі Ньянзу.

За усіх цих футболістів керівники клубу хочуть отримати приблизно 50 мільйонів євро, щоб покрити затрати на придбання.