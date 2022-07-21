Німеччина

Юнак уже приїхав до Мюнхена.

Відома на весь світ іспанська Ла Масія — молодіжна академія каталонської Барселони, не втомлюється готувати футбольні кадри найвищого ґатунку вже який рік.

Черговим вихованцем цього закладу, який може отримати славетне футбольне майбутнє в своїй професійній кар’єрі, є фланговий захисник Адам Азну.

16-річний іспанець марокканського походження ще в зовсім малому віці почав показувати значний прогрес, завдяки чому звернув на себе увагу інших топ-клубів.

Політикою іспанського гранду в цьому випадку завжди була стратегія "відчинених дверей", тож футболіст міг обрати собі будь-який напрям розвитку кар’єри.

Претендентів було чимало — навіть мадридський Реал, принциповий суперник Барселони, не погребував залучитись до суперечки між німецькими Баварію та РБ Лейпциг за право підписати контракт із футболістом.

Зрештою, як повідомляє місцева преса, саме мюнхенський колектив і вийшов переможцем із цих перегонів.

Азну вже перебуває на баварській землі, де планує підписати угоди з чинними чемпіонами Німеччини.