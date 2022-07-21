Французький захисник може змінити клуб.
Бенжамен Павар, getty images
21 липня 2022, 23:49
Захисник Баварії Бенжамен Павар входить до списку інтересів низки провідних європейських клубів.
Як повідомляє видання L`Equipe, французький футболіст став трансферною метою Манчестер Юнайтед, Ювентуса та Атлетіко.
Зазначимо, що минулого сезону 26-річний футболіст провів 36 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився двома результативними передачами.
Контракт Павару з Баварією розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює француза у 30 мільйонів євро.
Нагадаємо, що з Паваром також пов'язували Челсі, проте раніше стало відомо, що лондонцям гравець не потрібен.