Німеччина

Французький захисник може змінити клуб.

Захисник Баварії Бенжамен Павар входить до списку інтересів низки провідних європейських клубів.

Як повідомляє видання L`Equipe, французький футболіст став трансферною метою Манчестер Юнайтед, Ювентуса та Атлетіко.

Зазначимо, що минулого сезону 26-річний футболіст провів 36 поєдинків на клубному рівні, у яких відзначився двома результативними передачами.

Контракт Павару з Баварією розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює француза у 30 мільйонів євро.

Нагадаємо, що з Паваром також пов'язували Челсі, проте раніше стало відомо, що лондонцям гравець не потрібен.