Німеччина

Футболіст не зміг закріпитись в Англії.

Центральний захисник Норвіча, права якого належать Шальке, Озан Кабак близький до повернення у Бундеслігу.

В послугах 22-річного футболіста зацікавлений Гоффенгайм, повідомляє Фабріціо Романо. Сторони близькі до завершення трансферу, вартість якого оцінюється у сім млн євро.

Минулий сезон Кабак провів у Норвічі, за який зіграв 12 матчів, не відзначившись результативними діями.

Раніше повідомлялось, що Гоффенгайм може втратити Давіда Раума.