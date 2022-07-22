Німеччина

Раніше інтерес до Раума виявляла Баварія.

Перемовини між Лейпцигом і Хоффенхаймом з приводу оборонця других Давіда Раума знаходяться на фінальній стадії. Про це пише відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра.

Лейпциг вже погодив із футболістом умови особистого контракту, який триватиме до літа 2027-го року. "Ротен" отримають за свого 24-річного лівого захисника 33 мільйони євро.

Нагадаємо, інтерес до Раума виявляли Баварія та Манчестер Юнайтед. Нещодавно Давід дебютував у збірній Німеччини.