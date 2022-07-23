Німеччина

Матіс Тел незабаром має стати новим гравцем мюнхенського гранду.

Юний вінгер Ренна Матіс Тел змінить клубну прописку у літнє трансферне вікно та приєднається до мюнхенської Баварії. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо та авторитетне французьке видання L'Equipe.

Джерела стверджують, що клуби перебувають на фінальній стадії переговорів щодо 17-річного француза, трансфер якого обійдеться чинному чемпіону Німеччини трохи менше ніж 30 мільйонів євро, враховуючи бонуси.

Сам футболіст підпише з Баварією довгостроковий контракт, який буде розрахований на 5 років. Перехід практично завершено і залишаються незначні деталі.

Відзначимо, що всього у Матіса Тела 79 зіграних хвилин у десяти матчах за першу команду Ренна. Щодо збірної Франції U-18, то у її складі вінгер забив п'ять голів у шести матчах.