Німеччина

Німецький нападник розраховує знову виступати у Бундеслізі.

Тімо Вернер більше не хоче виступати за Челсі, повідомляє Leipziger Volkszeitung.

За інформацією джерела, 26-річний гравець вважав за краще повернутися до Лейпцигу, за який грав з 2016 по 2020 рік. Футболіст збірної Німеччини незадоволений своїми перспективами у лондонській команді.

Нагадаємо, що Вернер перейшов до Челсі за 47,5 мільйонів фунтів із Лейпцигу.

Минулого сезону Вернер провів 21 матч в АПЛ і забив 4 голи.