Німеччина

У 28-річного футболіста було виявлено пухлину яєчка.

Боруссія розглядає низку форвардів на заміну Себастьяну Аллеру, повідомляє Sky Sport Deutschland.

За інформацією джерела, якщо буде потрібно, дортмундці можуть спробувати підписати Мауро Ікарді (ПСЖ), Кшиштофа Пьонтека (Герта), Едіна Джеко (Інтер) або повернути до нормального чемпіонату Джона Кордобу (Краснодар).

Нагадаємо, що у Алле виявлено пухлину яєчка. Клуб підписав його нещодавно за рекордні 31+4 мільйони євро.