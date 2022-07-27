Німеччина

Гравець може замінити тимчасово травмованного Себастьяна Алле.

Журналіст Ронан Мерфі у своєму Twitter, та з посиланням на інформацію Sport Bild, повідомив про зацікавленність Боруссією Дортмунд Маркусом Тюрамом.

"Джмелі" продовжують пошуки заміни для Себастьяна Алле, але відкидають варіанти із довгостроковими контрактами.

Наприклад, через це Дортмунд припинив активні кроки в бік Антоні Модеста з Кельну.

Маркус Тюрам перейшов до Боруссії Менхенгладбах влітку 2019 року з Генгаму. За три сезони у складі "жеребців" французький нападник відмітився 28 голами та 22 асистами у 102 матчах за клуб.