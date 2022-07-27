Німеччина

Футболіст пропустить старт Бундесліги через операцію.

Новачок Боруссії Дортмунд Себастьян Алле пропустить старт німецької Бундесліги через операцію, що була зроблена через пухлину яєчка.

Спортивний директор "чорно-жовтих" Себастьян Кель прокоментував строки відновлення футболіста.

"Минулого тижня Себастьян переніс операцію, а тепер йому треба набратись терпіння. Ми повинні з'ясувати, яка терапія допоможе йому якнайшвидше повернутись до футболу.

Він вибув на декілька місяців. швидше за все, на два. Точні строки ми зможемо оприлюднити в той момент, коли дізнаємось все від лікарів.

У нас важкий календар до листопада, втім, ми маємо глибину складу. Це не буде проблемою", — розповів функціонер для ESPN.

Раніше став відомий список футболістів, що можуть замінити Алле.