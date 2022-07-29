Закінчились деякі поєдинки змагання.
ФОТО ФК ШТУТГАРТ
29 липня 2022, 21:00
У рамках 1/32 фіналу Кубку Німеччини закінчились три поєдинки.
Штутгарт на виїзді переграв Динамо з Дрездена із рахунком 1:0.
Перший гол на свій рахунок записав Чурілнов на 33 хвилині першого тайму після асисту від Вагномана. У другому таймі червону картку отримав Антон.
Динамо Дрезден — Штутгарт 0:1
Гол: Чурлінов, 33
Нюрнберг у гостях також здолав Каан-Марінборн — 2:0.
Голом відзначився на 45 хвилині Йоханнес Гайс. Другий влетів у ворота господарів на 85 від Валентіні. Етнічний українець Ерік Шуранов з'явився на полі на 65 хвилині матчу.
Каан-Марінборн — Нюрнберг 0:2
Гол: Гайс, 45, Валентіні, 85
У третьому матчі Карлсруе познущався над Нойштерліцом, здобувши перемогу із рахунком 8:0.
У першій половині матчу тричі відзначився Шльойзнер. У другому таймі забивали Гондорф, Батмац, Гордон та двічі Рапп.
Нойштерліц — Карлсруе 0:8
Голи: Шльойзнер, 12, 14, 41, Гондорф, 67, Батмац, 72, Гордон, 73, Рапп, 82, 87