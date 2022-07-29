Німеччина

Закінчились деякі поєдинки змагання.

У рамках 1/32 фіналу Кубку Німеччини закінчились три поєдинки.

Штутгарт на виїзді переграв Динамо з Дрездена із рахунком 1:0.

Перший гол на свій рахунок записав Чурілнов на 33 хвилині першого тайму після асисту від Вагномана. У другому таймі червону картку отримав Антон.

Динамо Дрезден — Штутгарт 0:1

Гол: Чурлінов, 33

Нюрнберг у гостях також здолав Каан-Марінборн — 2:0.

Голом відзначився на 45 хвилині Йоханнес Гайс. Другий влетів у ворота господарів на 85 від Валентіні. Етнічний українець Ерік Шуранов з'явився на полі на 65 хвилині матчу.

Каан-Марінборн — Нюрнберг 0:2

Гол: Гайс, 45, Валентіні, 85

У третьому матчі Карлсруе познущався над Нойштерліцом, здобувши перемогу із рахунком 8:0.

У першій половині матчу тричі відзначився Шльойзнер. У другому таймі забивали Гондорф, Батмац, Гордон та двічі Рапп.

Нойштерліц — Карлсруе 0:8

Голи: Шльойзнер, 12, 14, 41, Гондорф, 67, Батмац, 72, Гордон, 73, Рапп, 82, 87