Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку Суперкубку Німеччини, у якому зіграють РБ Лейпциг та мюнхенська Баварія.

РБ Лейпциг у статусі володаря Кубка Німеччини зразка минулого сезона розіграє Суперкубок країни в двобої проти мюнхенської Баварії.

Доменіко Тедеско із перших хвилин вирішив використати пару Нкунку – Форсберг в атаці.

Юліан Нагельсманн, у той самий час, зіграє з трьома захисниками та сполукою Мюллер – Мане на вістрі.

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Орбан, Гальстенберг — Генрихс, Кампль, Клостерманн — Собослаї, Лаймер — Нкунку, Форсберг.

Запасні: Бласвіх, Ольмо, Айдара, Сілва, Шлагер, Ба, Новоа.



Баварія: Ноєр — Павар, Упамекано, Ернандес — Кімміх — Гнабрі, Забітцер, Мусіала, Девіс — Мане, Мюллер.

Запасні: Ульрайх, де Лігт, Сане, Коман, Ньянзу, Зіркзе, Гравенберх, Мазрауї, Станішич.



Гра РБ Лейпциг — Баварія почнеться о 21:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.