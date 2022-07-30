Німеччина
30 липня 2022, 23:35
Баварія в гольовій перестрілці проти РБ Лейпциг захистила Суперкубок Німеччини
Шість із останніх семи разів мюнхенці перемагали в вирішальній дуелі цього турніру.
РБ Лейпциг — Баварія, Getty Images
30 липня 2022, 23:35
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
РБ Лейпциг — Баварія 3:5
Голи: Гальстенберг, 60, Нкунку, 77 (пен.), Ольмо, 89 — Мусіала, 14, Мане, 31, Мусіала, 45, Гнабрі, 66, Сане, 90+8
РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан (Новоа, 79), Орбан, Гальстенберг — Генрихс, Кампль (Ольмо, 52), Клостерманн — Собослаї (Айдара, 90+1), Лаймер — Нкунку, Форсберг (А. Сілва, 52).
Баварія: Ноєр — Павар (Мазрауї, 78), Упамекано (де Лігт, 78), Ернандес — Кімміх — Гнабрі (Сане, 78), Забітцер, Мусіала (Коман, 61), Девіс — Мане, Мюллер (Гравенберх, 68).
Попередження: Сімакан, Клостерманн — Кімміх, Сане, Ноєр.