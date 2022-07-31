Відбулися майже усі поєдинки 1/32 фіналу турніру.
Продовжується стадія 1/32 фіналу Кубку Німеччини.
Боруссія Дортмунд впевнено переграла Мюнхен-1860 на його полі із рахунком 3:0.
Рахунок блискучим індивідуальним голом рикошетом від двох штанг відкрив Доніелл Мален, а трохи пізніше Джуд Беллінгем та Карім Адеємі (не обійшлося без помилки воротаря, котрий пропустив м'яча під пахвою) оформили розгром вже у першому таймі. Для останнього це взяття воріт стало дебютним у складі "чорно-жовтих".
Мюнхен-1860 — Боруссія Дортмунд — 0:3
Голи: Мален (8), Беллінгем (31), Адеємі (35)
Бохум не залишив шансів скромній Вікторії Берлін.
Вікторія Берлін — Бохум - 0:3
Голи: С. Цоллер (18), Асано (22), Ф. Хофманн (65)
В видовищному матчі Санкт-Паулі у меншості зумів дотиснути Штрелен, забивши переможний м'яч на 90 хвилині.
Штрелен — Санкт-Паулі — 3:4
Голи: Вікаріо (19, 80), Ншімірімана (42) — Сміт (25), Медич (40, 90), Отто (62)
На 77 хвилині видалений Маноліс Саліакас (Санкт-Паулі, пряма червона)
Гамбург ледве зумів врятуватися від поразки на останніх хвилинах основного часу, а в овертаймах забив ще двічі непоступливому Байройту.
Байройт — Гамбург — 1:3
Голи: Геммеріх (16) — Кенігсдорффер (83, 111), Шонлау (97)
На 113 хвилині видалений Александер Гройсс (Байройт, друга жовта)
Падерборн не лишив мокрого місця від набагато слабшого у класі суперника. Марвін Пірінгер оформив "каре".
Вернігероде — Падерборн — 0:10
Голи: Юстван (7, 46), Ляйперц (10, 58), Пірінгер (40, 50, 53, 90+1), Србени (49), Тачі (67)
Баєр поповнив свою колекцію фейлів у національному кубку, вилетівши від нещодавнього новачка третьої ліги. Тричі леверкузенці змушені були відіграватися по ходу гри, але перевести поєдинок у овертайми не зуміли, ганебно залишивши турнір вже на першій стадії.
Ельферсберг — Баєр — 4:3
Голи: Рохельт (2), Коффі (17), Шнельбахер (37), Конрад (74) — Гложек (5), Арангіс (30), Шик (89)
Гайденгайм впевнено переміг аутсайдера.
Іллертіссен — Гайденгайм — 0:2
Голи: Майнка (57), Бек (80)
Любек несподівано мінімально переграв Ганзу.
Любек — Ганза — 1:0
Гол: Гозюсірін (78)
Кельн поступився представнику другої Бундесліги.
Регенсбург* — Кельн — 2:2 (4:3 пенальті)
Голи: Альберс (18), Овусу (27) — Ут (28), Любічич (63)
Серія пенальті: Макрідіс (1:0), Любічич (1:1), Тальхаммер (2:1), Шабо (2:1), Заллер (2:1), Майна (2:2), Їлдірім (3:2), Тільманн (3:3), Гімбер (4:3), Ехізібуе (4:3)
Вольфсбург дотиснув міцну Єну у компенсований до другого тайму час.
Єна — Вольфсбург - 0:1
Гол: Омар Мармуш (90+2)
Фортуна впевнено крокує до стадії 1/16 фіналу.
Кіккерс Оффенбах — Фортуна Дюссельдорф — 1:4
Голи: Леммер (57) — А. Гофманн (34), К. Петерсон (54), Гінчек (71, 79)
Нещодавній учасник першої Бундесліги Гройтер Фюрт несподівано поступився представнику регіональної ліги.
Штутгартер Кіккерс - Гройтер Фюрт — 2:0
Голи: Дзагарія (9), Брайг (89)