Німеччина

Відбулися майже усі поєдинки 1/32 фіналу турніру.

Продовжується стадія 1/32 фіналу Кубку Німеччини.

Боруссія Дортмунд впевнено переграла Мюнхен-1860 на його полі із рахунком 3:0.

Рахунок блискучим індивідуальним голом рикошетом від двох штанг відкрив Доніелл Мален, а трохи пізніше Джуд Беллінгем та Карім Адеємі (не обійшлося без помилки воротаря, котрий пропустив м'яча під пахвою) оформили розгром вже у першому таймі. Для останнього це взяття воріт стало дебютним у складі "чорно-жовтих".

Мюнхен-1860 — Боруссія Дортмунд — 0:3

Голи: Мален (8), Беллінгем (31), Адеємі (35)

Бохум не залишив шансів скромній Вікторії Берлін.

Вікторія Берлін — Бохум - 0:3

Голи: С. Цоллер (18), Асано (22), Ф. Хофманн (65)

В видовищному матчі Санкт-Паулі у меншості зумів дотиснути Штрелен, забивши переможний м'яч на 90 хвилині.

Штрелен — Санкт-Паулі — 3:4

Голи: Вікаріо (19, 80), Ншімірімана (42) — Сміт (25), Медич (40, 90), Отто (62)

На 77 хвилині видалений Маноліс Саліакас (Санкт-Паулі, пряма червона)

Гамбург ледве зумів врятуватися від поразки на останніх хвилинах основного часу, а в овертаймах забив ще двічі непоступливому Байройту.

Байройт — Гамбург — 1:3

Голи: Геммеріх (16) — Кенігсдорффер (83, 111), Шонлау (97)

На 113 хвилині видалений Александер Гройсс (Байройт, друга жовта)

Падерборн не лишив мокрого місця від набагато слабшого у класі суперника. Марвін Пірінгер оформив "каре".

Вернігероде — Падерборн — 0:10

Голи: Юстван (7, 46), Ляйперц (10, 58), Пірінгер (40, 50, 53, 90+1), Србени (49), Тачі (67)

Баєр поповнив свою колекцію фейлів у національному кубку, вилетівши від нещодавнього новачка третьої ліги. Тричі леверкузенці змушені були відіграватися по ходу гри, але перевести поєдинок у овертайми не зуміли, ганебно залишивши турнір вже на першій стадії.

Ельферсберг — Баєр — 4:3

Голи: Рохельт (2), Коффі (17), Шнельбахер (37), Конрад (74) — Гложек (5), Арангіс (30), Шик (89)

Гайденгайм впевнено переміг аутсайдера.

Іллертіссен — Гайденгайм — 0:2

Голи: Майнка (57), Бек (80)

Любек несподівано мінімально переграв Ганзу.

Любек — Ганза — 1:0

Гол: Гозюсірін (78)

Кельн поступився представнику другої Бундесліги.

Регенсбург* — Кельн — 2:2 (4:3 пенальті)

Голи: Альберс (18), Овусу (27) — Ут (28), Любічич (63)

Серія пенальті: Макрідіс (1:0), Любічич (1:1), Тальхаммер (2:1), Шабо (2:1), Заллер (2:1), Майна (2:2), Їлдірім (3:2), Тільманн (3:3), Гімбер (4:3), Ехізібуе (4:3)

Вольфсбург дотиснув міцну Єну у компенсований до другого тайму час.

Єна — Вольфсбург - 0:1

Гол: Омар Мармуш (90+2)

Фортуна впевнено крокує до стадії 1/16 фіналу.

Кіккерс Оффенбах — Фортуна Дюссельдорф — 1:4

Голи: Леммер (57) — А. Гофманн (34), К. Петерсон (54), Гінчек (71, 79)

Нещодавній учасник першої Бундесліги Гройтер Фюрт несподівано поступився представнику регіональної ліги.

Штутгартер Кіккерс - Гройтер Фюрт — 2:0

Голи: Дзагарія (9), Брайг (89)