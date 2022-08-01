"Бики" всерйоз зацікавлені у поверненні свого колишнього нападника.
ТІМО ВЕРНЕР, GETTY IMAGES
01 серпня 2022, 20:58
Лейпциг виявляє серйозний інтерес до Тімо Вернера, повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Джанлука Ді Марціо.
За їхньою інформацією, німецький клуб готовий купити 26-річного футболіста, а не орендувати, як повідомлялося раніше.
При цьому Челсі хотів би обміняти Вернера на когось із гравців Лейпцига. Можливо, йдеться про Йошку Гвардіола.
Минулого сезону Вернер провів 37 матчів за Челсі у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 6 результативних передач.