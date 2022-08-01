Німеччина

"Бики" всерйоз зацікавлені у поверненні свого колишнього нападника.

Лейпциг виявляє серйозний інтерес до Тімо Вернера, повідомляють журналісти Фабріціо Романо та Джанлука Ді Марціо.

За їхньою інформацією, німецький клуб готовий купити 26-річного футболіста, а не орендувати, як повідомлялося раніше.

При цьому Челсі хотів би обміняти Вернера на когось із гравців Лейпцига. Можливо, йдеться про Йошку Гвардіола.

Минулого сезону Вернер провів 37 матчів за Челсі у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 6 результативних передач.