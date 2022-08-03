Досвідчений воротар має певні проблеми зі здоров'ям.
мануель ноєр, getty images
03 серпня 2022, 12:42
Німецька Бундесліга стартує зовсім незабаром, але діючий чемпіон країни вже має певні кадрові проблеми.
Так, залишається відкритим питання участі Мануеля Ноєра в матчі проти Айнтрахту Ф. голкіпер пропустив тренування свого клубу через певні проблеми зі здоров'ям.
У футболіста негаразд із шлунком, повідомляє Bayern&Germany.
Нагадаємо, що матч Айнтрахт Франкфурт — Баварія відбудеться п'ятого серпня о 21:30 за київським часом.