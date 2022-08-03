Німеччина

Досвідчений воротар має певні проблеми зі здоров'ям.

Німецька Бундесліга стартує зовсім незабаром, але діючий чемпіон країни вже має певні кадрові проблеми.

Так, залишається відкритим питання участі Мануеля Ноєра в матчі проти Айнтрахту Ф. голкіпер пропустив тренування свого клубу через певні проблеми зі здоров'ям.

У футболіста негаразд із шлунком, повідомляє Bayern&Germany.

Нагадаємо, що матч Айнтрахт Франкфурт — Баварія відбудеться п'ятого серпня о 21:30 за київським часом.