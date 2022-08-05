Німеччина

В матчі-відкритті сезону забили сім м'ячів.

Баварія в рамках поєдинку першого туру елітного дивізіону чемпіонату Німеччини вирушила у гості до франкфуртського Айнтрахту.

Підопічні Юліана Нагельсманна швидко роздрукували ворота суперника, а перший тайм закінчився з рахунком 5:0 на користь мюнхенців.

У другій половині гри господарі трохи оговталися і навіть змогли відіграти один м'яч, однак Мусіала відновив розрив у рахунку.

Айнтрахт Ф - Баварія 1:6

Голи: Муані, 64 — Кімміх, 5, Павар, 11, Мане, 29, Мусіала, 35, 82, Гнабрі, 43

Айнтрахт Ф: Трапп — Туре, Ндіка, Тута (Хасебе, 82) — Костич (Аліду, 75), Гетце, Роде (Якіч, 46), Соу, Ліндстрем (Ленц, 46), Кнауфф — Борре (Коло-Муані, 46).

Баварія: Нойєр — Павар (Мазрауї, 82), Ернандес (де Лігт, 82), Упамекано, Девіс — Забітцер (Гравенберх, 57), Кімміх, Мюллер (Сані, 65) — Мане, Гнабрі (Тель, 65), Мусіала.