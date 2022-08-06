До вашої уваги звіт матчів першого туру чемпіонату Німеччини за суботу.
Фрайбург на виїзді без проблем розібрався з Аугсбургом, Боруссія Менхенгладбах зуміла здолати Гоффенгайм, Майнц упорався з Бохумом, Вольфсбург та Вердер переможця не виявили, а Уніон Берлін обіграв Герту.
Аугсбург – Фрайбург 0:4
Голи: Грегорич, 46, Гріфо, 47, Гінтер, 61, Доан, 78
Аугсбург: Гікевич, Гауелеу, Удуохай, Бауер, Яго (Гумни, 82), Каліджурі (Педерсен, 59), Груесо, Реджбечай (Пепі, 75), Майєр, Хан (Єнсен, 59), Демірович (Нідерлехнер, 59)
Фрайбург: Флеккен, Сільдійя (Сіке, 84), Гінтер, Лінхарт, Гюнтер, Хефлер, Гріфо (Вайсхаупт, 81), Шаллаї (К'єре, 76), Еггештайн, Грегорич (Петерсен, 76), Доан (Чжон Ву, 82).
Боруссія М – Гоффенгайм 3:1
Голи: Бенсебайні, 42, Тюрам, 71, Ельведі, 78 — Сков, 25
Боруссія М: Зоммер, Скаллі (Лайнер, 84), Ельведі, Ітакура, Бенсебайні, Крамер, Хофманн (Херрманн, 89), Нойхаус, Коне, Плеа, Тюрам
Гоффенгайм: Бауманн, Кадержабек (Акпогума, 64), Фогт, Пош, Кабак, Премель, Самасеку (Нсокі, 24), Баумгартнер (Дамар, 80), Крамарич (Руді, 81), Рюттер (Бруун Ларсен, 64)
Попередження: Скаллі (13), Пош (15), Самасеку (22), Фогт (75).
Вилучення: Пош (19).
Бохум – Майнц 1:2
Голи: Штегер, 39 – Онисиво, 26, 77
Бохум: Ріманн, Гамбоа (Джанко, 87), Ордець, Машович, Стафілідіс, Лосілла, Штегер, Цоллер (Осеї-Туту, 76), Хофманн (Ганвула, 76), Асано, Хольтманн (Ферстер, 81).
Майнц: Центнер, Белль, Хак, Ляйтш, Аарон Мартін, Штах, Фюльжені (Бюргзорг, 62), Кор, Лі Чже Сон (Баррейро, 62), Фернандеш (Касі, 90), Онисіво (Мустафа, 85)
Попередження: Стафілідіс (13), Штах (33), Белль (64), Бюргзорг (84), Ганвула (90).
Вольфсбург – Вердер 2:2
Голи: Нмеча, 11, Гілавоги, 84 – Фюлкруг, 21, Бітенкур, 23
Вольфсбург: Кастельс, Борнаув, Лакруа, ван де Вен, Арнольд, Брекало (Вінд, 56), Сванберг (Гілавоги, 46), Віммер (Камінські, 67), Баку (Крузе, 76), Нмеча, Мармуш (Вальдшмід, 67)
Вердер: Павленка, Вайзер (Агу, 76), Велькович, Фрідль, Піпер, Юнг (Бьюкенен, 69), Гросс, Бітенкур (Рапп, 76), Стаге, Фюлкруг (Берк, 80), Дукш
Попередження: Ван де Вен (52), Вайзер (56), Піпер (58), Нмеча (90).
Уніон Берлін – Герта 3:1
Голи: Сьєбатшо, 31, Беккер, 50, Кнохе, 54 – Лукебакіо, 85
Уніон Берлін: Реннов, Тріммель, Кнохе, Йеккель, Діогу Лейте, Рюерсон (Гіссельманн, 64), Харагуті (Пантович, 78), Хедіра, Хаберер (Шафер, 70), Беккер (Левелінг, 71), Сьєбатшо (Беренс, 78)
Герта: Крістенсен, Кенні, Кемпф, Уремович, Платтенхардт, Боатенг (Еджуке, 56), Шуньїч (Дарида, 80), Сердар, Зельке (Канга, 56), Лукебакіо, Маоліда (Йоветич, 56)
Попередження: Кнохе (35), Уремович (52), Шуньїч (77), Лукебакіо (87), Левелінг (90).