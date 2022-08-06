Німеччина

Гол Марко Ройса виявився вирішальним.

В першому турі німецької Бундесліги дортмундська Боруссія приймала на своєму полі Баєр Леверкузен.

Господарі змогли переграти "фармацевтів" завдяки голу Марко Ройса — футболіст добив м'яч у ворота після сейву голкіпера у моменті з ударом Адейємі.

Варто зазначити, що в доданий час червону картку отримав воротар гостей Лукаш Градецкі, за гру руками поза карним майданчиком.

Боруссія Д — Баєр 1:0

Гол: Ройс, 10

Боруссія Д: Кобель — Геррейро (Вольф, 84), Шлоттербег, Хуммельс, Меньє — Беллінгем, Ройс, Дауд — Мален (Джан, 84), Мукоко (Брандт, 68), Адейємі (Азар, 23)

Баєр: Градецкі — Інкап'є (Баккер, 79), Тапсоба, Та, Фрімпонг — Паласіос (Амірі, 78), Андріх (Арангіс, 13), Демірбай (Азмун, 66), Діабі, Беларабі — Шик

Попередження: Та, Паласіос, Інкап'є, Шлоттеберг.

Видалення: Градецкі (90+3).