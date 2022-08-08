Німеччина

Футболіст незабаром буде офіційно представлений.

Напередодні з'явилась інформація про повернення нападника Тімо Вернера з лондонського Челсі у Лейпциг.

Офіційно німецький клуб повинен оголосити про трансфер дев'ятого серпня, а перше тренування гравця пройде 10 числа.

Як повідомляє видання Sky Sport Deutschland, Лейпциг заплатить Челсі за форварда 19,5 мільйони євро без урахування бонусів.

Ця цифра приблизно у 2,5 рази меньше, ніж та, за яку його купував Челсі у 2020 році — 53 мільйони євро.

Бажання Вернера зіграти на чемпіонаті світу-2022 у Катарі не співпадало з баченням тренерського штаба лондонців, адже футболіст не відігравав ключової ролі на полі.