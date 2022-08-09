Німеччина

Форвард висловився с приводу свого прощання із німецьким клубом.

Колишній нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські, який наразі захищає кольори Барселони, прокоментував свою зухвалу поведінку, коли він намагався досягти трансферу в іспанський клуб через тиск у ЗМІ.

Футболіст визнав, що перегнув палицю у своїх висловлюваннях та міг образити фанатів "Ротен".

"Я був готовий до всього, що треба зробити заради трансферу. Усвідомлював усі сказані мною слова. Дійсно, це дуже болючий момент для фанів Баварії і я вибачаюсь за це перед ними. Втім, тоді це було єдине вірне рішення — говорити через ЗМІ.

Я ніколи нічого поганого не скажу про цей клуб — ми разом писали красиву історію і Баварія назавжди буде великою частиною мого життя", — розповів Левандовські для Meczyki.

Нагадаємо, що діючі чемпіони Німеччини отримали за свого футболіста близько 40 млн євро.

Раніше Левандовські прокоментував фінансові проблеми Барселони, що можуть завадити його реєстрації.