Іспанія

Польський форвард довіряє керівництву "блаугранас" перед стартом нового сезону.

Новоспечений нападник Барселони Роберт Левандовські цілком упевнений у тому, що каталонський клуб зможе знайти спосіб, щоб зареєструвати його в іспанській Ла Лізі.

"Мене не хвилює те, що Барселона може мене не зареєструвати. Думаю, все правильно, адже всі ресурси, необхідні для мого трансферу, були зарезервовані Барселоною заздалегідь.У мене немає жодної крапельки хвилювання. Все буде вирішено", – сказав Левандовські.

Раніше повідомлялося, що Барселона має намір позбавити ігрових номерів тих, хто не хоче йти з клубу. Це потрібно клубу, щоб зменшити ліміт на зарплатню.

Також відзначимо, що Левандовські виступатиме в Барселоні під номером Депая.