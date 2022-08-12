Німеччина

Закінчився поєдинок чемпіонату Німеччини.

У рамках другого раунду німецької Бундесліги Фрайбург вдома приймав дортмундську Боруссію.

Рахунок матчі було відкрито на 35 хвилині. Після скидки головою від Гунтера, Грегоріч виграв боротьбу в Хуммельса у штрафному та головою пробив точно у ворота.

У другому таймі обидві команди грали досить активно. На 77 хвилині вдалося гостям зрівняти рахунок. Біно-Гріффетс став автором голу. На 84 Мукоко, який відзначився асистом у першому голі, забив другий м'яч для "джмелів". Збільшив перевагу гостей у другому таймі ще й Вольф, забивши третій гол Боруссії.

Відзначимо, що усі автори голів гостей з'явилися на полі лише у другому таймі.

Фрайбург — Боруссія Д 1:3

Голи: Грегоріч, 35 - Біно-Гріффетс, 77, Мукоко, 84, Вольф, 88

Фрайбург: Флеккен — Сільділлія, Гінтер, Лінгарт, Гюнтер — Еггештайн, Хофлер, Доан (Кьєрех, 86), Шаллай, Гріфо (Вайсгаупт, 86) — Грегоріч (Петерсен, 74).

Боруссія Д: Кобель — Геррейро, Шлоттербек, Хуммель, Меньє (Вольф, 46) — Беллінгем, Ройс, Дауд (Брандт, 76) — Мален (Мукоко, 70), Азар (Біно-Гріффетс, 64), Модест.

Попередження: Меньє, Беллінгем, Шлоттербек, Кьєрех