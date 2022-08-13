Німецькому форварду знадобилося для цього лише 36 хвилин.
Тімо Вернер, getty images
13 серпня 2022, 17:28
У рамках другого туру німецької Бундесліги Лейпциг приймає на своєму полі Кельн.
Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 36-й хвилині на користь господарів, а автором голу став нападник Тімо Вернер, який повернувся до Лейпцигу з Челсі влітку цього року.
Варто зазначити, що для 26-річного німця цей гол став першим після повернення до табору "биків" у першому ж матчі.
Таким чином, Вернеру знадобилося всього 36 хвилин, щоб відзначитись забитим м'ячем після свого від'їзду з Челсі.