Німеччина

Німецькому форварду знадобилося для цього лише 36 хвилин.

У рамках другого туру німецької Бундесліги Лейпциг приймає на своєму полі Кельн.

Рахунок у цьому протистоянні було відкрито на 36-й хвилині на користь господарів, а автором голу став нападник Тімо Вернер, який повернувся до Лейпцигу з Челсі влітку цього року.

Варто зазначити, що для 26-річного німця цей гол став першим після повернення до табору "биків" у першому ж матчі.

Таким чином, Вернеру знадобилося всього 36 хвилин, щоб відзначитись забитим м'ячем після свого від'їзду з Челсі.