До вашої уваги результати суботніх матчів чемпіонату Німеччини.
Баєр на своєму полі поступився Аугсбургу, Вердер і Штутгарт переможця не виявили, Герта та Айнтрахт зіграли внічию, Гоффенгайм здолав Бохум, а Лейпциг не зміг обіграти Кельн у матчі з вилученням.
Баєр – Аугсбург 1:2
Голи: Арангіс, 43 — Єнсен, 15, Хан, 82
Байєр: Лунєв, Фрімпонг (Коссуну, 87), Та, Тапсоба, Баккер (Інкапіе, 63), Арангіс (Пах'янпало, 87), Паласіос (Демірбай, 62), Азмун, Шик, Діабі, Гложек (Адлі, 63)
Аугсбург: Гікевич, Педерсен, Гауелеу, Гумни, Удуохай, Яго (Каліджурі, 65), Груесо, Реджбечай (Пепі, 90), Майєр (Бауер, 88), Йенсен (Нідерлехнер, 65), Демірович (Хан, 65).
Попередження: Педерсен (35), Демірович (42), Гауелеу (70), Реджбечай (75), Азмун (79), Гікевич (82), Бауер (88).
Лейпциг – Кельн 2:2
Голи: Вернер, 36, Нкунку, 56 — Дітц, 40, Гвардіол, 72 (автогол)
Лейпциг: Гулачі, Орбан, Хальстенберг (Гвардіол, 46), Сімакан, Раум, Хенріхс, Ольмо (Айдара, 87), Собослаї, Новоа (Кампль, 46), Вернер (Андре Сілва, 67), Нкунку.
Кельн: Швебе, Ехізібуе (Шмітц, 62), Кіліан, Хюберс, Хектор, Кайнц, Схірі, Любічіч (Лемперле, 73), Мартель (Дуда, 62), Тільманн (Майна, 62), Дітц (Адамян, 73).
Попередження: Тільман (18), Хюберс (48), Адамян (76), Кайнц (79), Хенріхс (89).
Вилучення: Собослаї (45).
Гоффенгайм – Бохум 3:2
Голи: Баумгартнер, 14, Кабак, 23, Даббур, 88 — Цоллер, 10, 13
Гоффенгайм: Бауман, Фогт (Кадержабек, 51), Нсокі (Акпогума, 46), Кабак, Анхеліньо, Гайгер (Руді, 62), Премель, Баумгартнер (Даббур, 76), Сков, Крамарич, Бруун Ларсен (Рюттер, 62).
Бохум: Ріманн, Осеї-Туту (Машович, 76), Гамбоа (Ганвула, 89), Ордец, Хайнц (Ламбропулос, 72), Джанко, Лосілла, Штегер, Цоллер, Хофманн, Асано (Ферстер, 76).
Попередження: Лосілла (58), Акпогума (67).
Герта – Айнтрахт – 1:1
Голи: Сердар, 3 – Камада, 48.
Вердер – Штутгарт 2:2
Голи: Фюлкруг, 1, Берк, 90 — Ендо, 38, Мвумпа, 77.