На своєму полі Майнц приймав Уніон Берлін у черговому турі німецької Бундесліги.

Команди не змогли виявити переможця, а також забити голів за 90 хвилин гри.

Майнц – Уніон Берлін 0:0

Майнц: Центнер, Відмер, Белль, Хак, Ляйтш, Аарон Мартін, Кор, Лі Чже Сон (Фюльжені, 65), Штах (Баррейро, 65), Онисіво (Бюргзорг, 85), Інгвартсен (Мустафа, 75).

Уніон Берлін: Реннов, Рюерсон (Тріммель, 82), Кнохе, Йеккель, Діогу Лейте, Гіссельманн, Харагуті (Торсбю, 70), Хедіра, Хаберер (Шафер, 62), Беккер (Міхель, 82), Сьєбатшо (Беренс, 71). 

Попередження: Онисиво (5).