Завершився матч другого туру чемпіонату Німеччини.
Фото: twitter.com/fcunion
14 серпня 2022, 18:29
На своєму полі Майнц приймав Уніон Берлін у черговому турі німецької Бундесліги.
Команди не змогли виявити переможця, а також забити голів за 90 хвилин гри.
Майнц – Уніон Берлін 0:0
Майнц: Центнер, Відмер, Белль, Хак, Ляйтш, Аарон Мартін, Кор, Лі Чже Сон (Фюльжені, 65), Штах (Баррейро, 65), Онисіво (Бюргзорг, 85), Інгвартсен (Мустафа, 75).
Уніон Берлін: Реннов, Рюерсон (Тріммель, 82), Кнохе, Йеккель, Діогу Лейте, Гіссельманн, Харагуті (Торсбю, 70), Хедіра, Хаберер (Шафер, 62), Беккер (Міхель, 82), Сьєбатшо (Беренс, 71).
Попередження: Онисиво (5).