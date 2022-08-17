Німеччина

Манкуніанці можуть підсилити воротарську лінію.

Фабріціо Романо, із посиланням на швейцарського журналіста Андреаса Бьоні, повідомляє про зацікавленність Яном Зоммером з боку Манчестер Юнайтед.

Голкіпер "жеребців" є одним з трьох кандидатур у списку потенційних кандидатів "червоних дияволів" на роль запасного воротаря у клубі.

Зоммер нещодавно перепідписав угоду із Боруссією до 2025 року, а також навряд чи захоче сидіти під Давідом де Хеа у МЮ.

Нагадаємо, що Адріан Рабьо днями озвучив свої фінансові апетити в разі переїзду на Олд Траффорд.