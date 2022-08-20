Німеччина

Завершилися п'ять поєдинків третього туру чемпіонату Німеччини-2022/23.

За підсумками п'яти суботніх поєдинків третього туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія, маючи перевагу у два м'ячі, за останні хвилини зустрічі пропустила від Вердера три гола і зазнала поразки.

Також леверкузенський Баєр розгромно поступився Гоффенгайму, Майнц вирвав перемогу над Аугсбургом, Вольфсбург та Шальке зіграли внічию, а Фрайбург мінімально здолав Штутгарт завдяки ранньому голу Гріфо.

Боруссія Дортмунд — Вердер 2:3

Голи: Брандт, 45+2, Геррейру, 77 - Б'юкенен, 89, Шмідт, 90+3, Берк, 90+5

Баєр — Гоффенгайм 0:3

Голи: Баумгартнер, 9, Крамарич, 35, Рюттер, 78

Аугсбург — Майнц 1:2

Голи: Деміровіч, 35 — Онісіво, 31, Лі Че Сон, 90+2

На 60-й хвилині Каріколь (Майнц) не реалізував пенальті

Вольфсбург — Шальке 0:0

На 45+3 хвилині Терроде (Шальке) не реалізував пенальті

Штутгарт — Фрайбург 0:1

Гол: Гріфо, 11