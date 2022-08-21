Німеччина

Команда Юліана Нагельсманна забила шість м'ячів у ворота господарів.

У матчі третього туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія у гостях розгромила Бохум із рахунком 7:0.

У складі команди Юліана Нагельсманна оформленим дублем відзначився Мане. Ще по голу забили Сане, де Лігт, Коман та Гнабрі. Також був один автогол у виконанні Гамбоа.

Після трьох турів Баварія набрала дев'ять очок із різницею м'ячів 15:1. Для Бохума це третя поразка поспіль і як наслідок останнє місце.

Бохум — Баварія 0:7

Голи: Сане, 4, де Лігт, 25, Коман, 33, Мане, 42, 58 (пен), Гамбоа, 70 (автогол), Гнабрі, 76.

Бохум: Ріманн — Янко (Осей-Туту, 70), Хайнтц, Ордец (Машович, 85), Гамбоа — Форстер (Гуральскі, 68), Штогер, Лосіла, Асано (Холтманн, 68) — Хофманн, Цоллер (Лампропулос, 85).

Баварія: Ноєр — Ернандес (Станішич, 62), де Лігт, Упамекано, Павар (Мазрауі, 67) — Сане, Забітцер (Гравенберх, 62), Кімміх, Коман — Мане (Відович, 72), Мюллер (Гнабрі, 67).

Попередження: Янко.