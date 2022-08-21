Відбувся черговий матч третього туру німецького чемпіонату.
Айнтрахт - Кельн, Getty Images
21 серпня 2022, 18:26
У черговому матчі третього туру німецької Бундесліги Айнтрахт на своєму полі поділив очки з Кельном. Матч закінчився із рахунком 1:1.
Рахунок у матчі був відкритий у середині другого тайму, коли на 72 хвилині результативним ударом відзначився Дайчі Камада. Однак на 82 хвилині гості зрівняли цифри на табло зусиллями Яна Тільманна.
Айнтрахт — Кельн 1:1
Голи: Камада, 72 — Тільманн, 82.
Айнтрахт: Трапп — Тута, Соу, Ндіка — Ліндстрьом (Камада, 69), Роде (Кнауфф, 63), Гьотце, Якич, Пеллегріні (Ленц, 80) — Борре (Аларіо, 69), Муані (Аліду, 80).
Кельн: Швебе — Гектор, Хюберс, Кіліан, Шмітц — Скірі — Кайнц (Шиндлер, 88), Олесен (Дуда, 75), Любічич (Майна, 56) — Адамян (Тільманн, 56), Тіггес (Дітц, 56).
Попередження: Дітц.