Німеччина

Голи кіперів у Європи продовжуються.

Нещодавно ми розповідали історію про те, як у Чемпіоншипі воротар КПР зміг своїм голом принести нічию команді у матчі проти Сандерленда.

Минуло трохи більше тижня, як відбулась нова історія воротарського голу. Сталося це у матчі Третьої Бундесліги.

У п'ятому раунді змагання Дуйсбург у гостях впевнено переграв Меппен із рахунком 0:3. Гості повели у рахунку на 35 хвилині завдяки автоголу Федля.

У другому таймі, на 65 хвилині, воротар Дуйсбурга Венсан Мюллер отримав право виконати вільний удар зі своєї половини поля. Він запустив м'яч точно у воротарський майданчик, який влетів у ворота після помилки кіпера господарів Йонаса Керскена.

Відео голу Мюллера: