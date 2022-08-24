Черговий англієць може зіграти у Бундеслізі.
Каллум Гадсон-Одої
24 серпня 2022, 09:18
Баєр за крок до підписання Каллума Гадсона-Одої — повідомляє портал Sky Sports.
Леверкузенці погано стартували у новому сезоні, тож шукают підсилень на трансферному ринку.
Чутки вже давно пов'язують гравця Челсі із Німеччиною — раніше ним цікавилася дортмундська Боруссія, котра і зараз проявляє інтерес до вінгера.
Враховуючи відсутність стабільної ігрової практики Каллум цілком може задуматися про зміну клубу.
Нагадаємо, що нещодавно ЗМІ називали Лестер в якості вірогідного претендента на футболіста.