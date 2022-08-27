Німеччина

Мюнхенці хочуть зберегти захисника.

Баварія непогано попрацювала на трансферному ринку в поточне літнє вікно, але не забуває про збереження внутрішніх ресурсів.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб хоче продовжити контракт з Лукасом Ернандесом.

Стверджується, що сторони вже провели перші переговори. Діюча угода між сторонами дійсна до літа 2024 року.

Нагадаємо, що клуб продовжує працювати над посиленням складу — раніше Баварія підписала 17-річного грузинського футболіста.