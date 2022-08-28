Завершився недільний матч чемпіонату Німеччини.
Фото: twitter.com/VfB
28 серпня 2022, 18:25
У рамках четвертого туру німецької Бундесліги Кельн приймав Штутгарт. Команди не зуміли виявити переможця, зігравши у "суху" нічию – 0:0.
Кельн – Штутгарт 0:0
Кельн: Швебе, Шмітц, Кіліан, Шабо (Хюберс, 52), Хектор, Схірі, Шіндлер (Любичич, 60), Олесен (Дуда, 17), Мартель (Кайнц, 60), Тільманн, Дітц (Адамян, 46).
Штутгарт: Мюллер, Вагноман, Антон, Мавропанос, Іто, Соса (Каразор, 60), Ендо, Ахамада (Мійо, 90), Фюріх (Переа, 61), Пфайффер, Мвумпа (Штенцель, 76).
Попередження: Кіліан (58), Каразор (79), Любічіч (86), Мійо (90).
Вилучення: Пфайффер (56).