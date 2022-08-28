Німеччина

Закінчився поєдинок чемпіонату Німеччини.

У рамках четвертого раунду німецької Бундесліги бременський Вердер приймав Айнтрахт із Франкфурту.

Перший тайм видався дуже насиченим на події та гольові моменти. Першими забили гості. Маріо Гетце на другій хвилині вивів Айнтрахт вперед.

Але Вердер миттєво зреагував на пропущений м'яч. Спочатку рахунок зрівняв Юнг, а згодом Біттенкурт забив другий гол "музикантів".

Настала черга забивати гостям. На 32 Коло Муані не схибив, а на 39 вболівальники побачили на табло рахунок 2:3. Автором голу став Ліндстрем.

Другий тайм був меньш насиченим, але також цікавим. Вийшовши з роздягальні, Айнтрахт миттєво довів свій клас. Соу забив четвертий гол франкфуртців. Вердер вже у компенсований час спромігся відіграти один м'яч зусиллями Фуллькруга, але на цьому все.

Вердер — Айнтрахт 3:4

Голи: Юнг, 14, Біттенкурт, 17, Фуллькруг, 90+2 — Гетце, 2, Коло Муані, 32, Ліндстрем, 39, Соу, 48

Вердер: Павленка — Піпер, Вельковіч, Фрідль — Вайзер (Берк, 77), Гросс (Груєв, 65), Юнг (Б'юкенен, 65) — Біттенкурт (Шмідт, 30), Стаге (Шмідт, 65) — Фуллькруг, Дукш.

Айнтрахт: Трапп — Пеллегріні (Ленц, 65), Ндіка, Тута, Якич — Соу, Роде (Чандлер, 77) — Камала, Гетце (Аларіо, 86), Ліндстрем (Кнауфф, 77) — Коло Муані (Борре, 86).

Попередження: Піпер, Трапп, Соу, Кнауфф.