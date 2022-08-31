Німеччина

Гравці з півночі країни підпали під гарячу року команди Тедеско.

Кубок Німеччини за своєю структурою є турніром рівних можливостей, оскільки навіть статусні та імениті клуби розпочинають у ньому шлях зі стадії 1/32 фіналу.

Зокрема, так доля спідкала напередодні й РБ Лейпциг, якому навіть не довелось здійснювати виїзд до Гамбургу, де базується суперник "червоних биків" за цим етапом змагань — Тевтонія Оттенсен.

Гра відбувалась на Ред Булл Арені в Лейпцигу, хоча й господарями поля номінально вважались представники Північної Регіональної ліги.

Зрештою, основний склад команди Доменіко Тедеско не залишив жодних шансів суперникам, розподіливши свої вісім загальних забитих м’ячів на дві рівні порції по чотири голи в кожному з таймів.

Хет-триком відзначився літній новачок РБ Тімо Вернер, дубль зі забитих м’ячів опинився на рахунку Андре Сілви, і ще по голу забили Еміль Форсберг, Крістофер Нкунку та Дані Ольмо.

По дві гольові передачі віддали при цьому Форсберг, Сілва та Домінік Собослаї, у той час як Тімо Вернер відзначився одним гольовим пасом.

Огляд матчу:

Тевтонія Оттенсен — РБ Лейпциг 0:8

Голи: Вернер, 19, 20, 42 Сілва, 40, 53, Форсберг, 56, Нкунку, 77, Ольмо, 90.

Тевтонія Оттенсен: Зуммак — Вайдліх (Грауденц, 72), Упхофф, Олайсоє (Монсарай, 59) — Штайнвендер, Брандт, Сіала, Істефо (Волерс, 46), Єсгажевські (Коордес, 46) — Лукович (Єбоа, 80), Беріша.

РБ Лейпциг: Блазвіх — Сімакан (Ба, 62), Орбан, Гвардіол (Генріхс, 57) — Собослаї, Шлагер, Раум (Новоа, 57) — Айдара (Ольмо, 57), Форсберг — Сілва, Вернер (Нкунку, 57).

Попередження: Лукович.

Джерело: MEGOGO.