Німеччина

Закінчився матч чемпіонату Німеччини.

У рамках п'ятого туру німецької Бундесліги дортмундська Боруссія вдома переграла Гоффенгайм.

Господарі реалізували свій перший же момент. На 16 хвилині Марко Ройс отримав передачу від Юліана Брандта. Футболіст був без опеки суперників та пробив у дев'ятку воріт Гоффенгайма — 1:0.

За дві хвилини Боруссія мала ще одну прекрасну нагоду забити. Антоні Модест бив головою у штрафному, але не влучив у порожній правий кут воріт.

У другому таймі були моменти у "джмелів". Змарнував шанс Торган Азар, намагався забити Брандт.

Боруссія Д — Гоффенгайм 1:0

Гол: Ройс, 16

Боруссія Д: Кобель — Меньє, Хуммельс, Шлоттербек, Вольф (Зюле, 83) — Біно-Гріффітс (Азар, 43), Беллінгем, Озкан, Ройс, Брандт (Рейна, 83) — Модест.

Гоффенгайм: Бауманн — Акпогума, Фогт, Кабак, Анхеліньо, Сков (Кадержабек, 46) — Гайгер (Руді, 46) , Баумгартнер (Дамар, 46), Премель (Даббур, 71) — Крамаріч, Рюттер.

Попередження: Сков, Ройс, Фогт, Беллінгем, Кабак, Хуммельс, Крамарич.