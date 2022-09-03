Завершився поєдинок п'ятого туру чемпіонату Німеччини.
Фото: twitter.com/FCBayern
03 вересня 2022, 18:33
Баварія вирушила на виїзд до Уніона Берліна. Підопічні Юліана Нагельсманна другий матч поспіль зіграли внічию, не зумівши здолати свого опонента – 1:1.
Уніон Берлін – Баварія 1:1
Голи: Бекер, 12 – Кімміх, 15.
Уніон: Реннов, Тріммель, Кнохе, Йеккель, Дукі, Гіссельманн, Рюерсон, Харагуті, Зегуїн, Хедіра, Торсбю, Шафер, Беккер (Левелінг, 62), Беренс (Міхель, 62).
Баварія: Нойєр, Павар, Упамекано, де Лігт, Девіс (Горецка, 85), Мюллер (Мусіала, 62), Горетцька, Гравенберх (Кімміх, 62), Забітцер, Кімміх, Гнабрі (Коман, 73), Мане, Коман, Сані, Мусіала.
Попередження: Кімміх (26), Гравенберх (72), Хедіра (87).