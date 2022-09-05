Німеччина

Німецький захисник завершив з футболом.

Колишній захисник Баварії Хольгер Бадштубер завершив кар'єру професійного футболіста у віці 33 років.

"Після 13 років професійної кар'єри я вирішив оголосити про її завершення. Хотілося б, щоб у ній було менше травм, проте я дуже задоволений тим, чого зміг досягти.

Мені не вистачатиме духу єдності, який я відчував всіх у своїх командах. Також мені не вистачатиме змоги бути поряд із фанатами. Дякую вам за вашу підтримку протягом багатьох років.

Я залишуся вірним футболу та піду стопами батька і почну тренерський курс. Сподіваюся, що надовго залишусь з футболом, нехай і в іншій ролі.

Дуже дякую всім моїм товаришам і вам, фанатам. Ваш Хольгер", — написав Бадштубер у своєму twitter-акаунті.

За свою кар'єру захисник грав за Баварію, Штутгарт, Люцерн та Шальке.

Нагадаємо, що раніше Голкіпер Манчестер Юнайтед Грант завершив кар'єру.