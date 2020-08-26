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Американский клуб хочет подписать немецкого защитника.

Интер Майами проявляет интерес к защитнику Штутгарта Хольгеру Бадштуберу, сообщает издание Bild.

Бадштубер испортил отношения с руководством Штутгарта и был переведен в резервную команду. Интер Майами хочет воспользоваться ситуацией, чтобы заполучить немецкого центрбека в это трансферное окно.

Бадштубер присоединился к Штутгарту в 2017 году на правах свободного агента из Баварии. В минувшем сезоне 31-летний игрок провел 21 поединок в футболке "швабов", отличившись двумя голами.

Ранее сообщалось, что Интер Майами также заинтересован в подписании полузащитника Марио Гетце.