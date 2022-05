Воротар Манчестер Юнайтед Лі Грант вирішив завершити професійну кар'єру футболіста, про що повідомляє офіційний сайт "червоних дияволів".

Англієць вирішив повісити бутси на цвях у віці 39 років.

💬 Lee reflects on his four years as a Red, and tells us what the future might hold for him...#MUFC