Німеччина

Команда Нагельсманна пропустила вирішальний гол на останніх хвилинах з пенальті.

У рамках шостого туру німецької Бундесліги мюнхенська Баварія вдома несподаівано втратила перемогу над Штутгартом.

У першому таймі був забитий історичний м'яч. 17-річний Матіс Тель відзначився після передачі від Альфонсо Девіса. Він став наймолодшим автором голу Баварії у чемпіонаті.

Другий тайм розпочався спочатку зі скасованого голу Штутгарта через фол у атаці. А згодом гості таки забили. Фюріх відзначився з пасу Мавропаноса.

На 60 хвилині Баварія знову вийшла вперед і знову завдяки голу свого молодого вихованця. На цей раз автором забитого м'яча став Мусіала.

І все ж Штутгарт не хотів програвати. Гірассі на 90+2 хвилині зрівняв рахунок, принісши команді нічию у грі проти гранда.

Баварія — Штутгарт 2:2

Голи: Тель, 36, Мусіала, 60 — Фюріх, 57, Гірассі, 90+4

Баварія: Ноєр, Мазаруї (Мане, 82), Упамекано, де Лігт, Девіс — Мюллер (Чупо-Мотінг, 68), Кімміх, Горецка, Мусіала (Станішич, 61) — Гнабрі (Гравенберх, 81), Тель (Сане, 61).

Штутгарт: Мюллер — Іто, Антон, Мавропанос (Штенцель, 84), Соса, Сілас (Переа, 75) — Ендо (Еглофф, 76), Ахамада (Мійо, 84), Каразор — Гірассі, Томас (Фюріх, 46).

Попередження: Соса, Іто, Каразор, Антон, де Лігт, Сане.